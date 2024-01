Crollo Pistoia | un testimone | “Già nel pomeriggio il pavimento tremava | ci eravamo preoccupati”

(Di domenica 14 gennaio 2024) “Già dal, mentre stavamo preparando la sala per la festa, sentivamo ilche. Camminandoci sopra i bicchieri vibravano. Alcuni pavimenti, di più stanze, si vedeva bene che erano messi molto male”, racconta Dario, 20 anni, cameriere dell’azienda di catering incaricata per un ricevimento di nozze. È sera, e Dario si appoggia a un muretto fuori dal Convento di Giaccherino a, circondato da ambulanze e soccorritori in preda al frenetico salvataggio. Ildi unin un convento aha lasciato 35 feriti, di cui cinque in gravi condizioni. La Procura ha aperto un’inchiesta percolposo. Dario,del drammatico evento, era a pochi metri dal: “Stavamo ...

Lui, psicologo e insegnante a Firenze. Lei originaria di ...>'Desidero esprimere la mia vicinanza e l'augurio di pronta guarigione alle decine di feriti, a causa di unavvenuto in un immobile alla periferia di, mentre erano in corso i festeggiamenti per un matrimonio - afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega.' 'Un momento festoso ...Sia l'uomo che la donna erano stati trasporti in ospedale per accertamenti: le dimissioni intorno alla mezzanotte ...Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra, entrambi 26 anni, hanno trascorso la serata di ieri su due letti del pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia ...