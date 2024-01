Crollo Pistoia | la telefonata ai soccorsi | “È ceduto il solaio | c’è tutta nebbia” L’AUDIO

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 14 gennaio 2024) “Emergenza, di cosa ha bisogno?”. “Allora, Convento Giaccherino, a un matrimonio èil”. Inizia così laal 112 con cui è stato dato l’allarme dopo quanto accaduto in un ristorante toscano, durante una festa per un matrimonio. Poco dopo le 19, mentre alcuni invitati stavano ballando, il pavimento della stanza è crollato, facendo precipitare nella sala a piano terra gran parte dei presenti. È successo nell’ex convento di Giaccherino, adibito da anni a locale per ricevimenti. Le persone soccorse sono state oltre trenta: alcune sono ancora in ospedale, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita.