Crollo del solaio alla festa di matrimonio a Pistoia | gli sposi | Abbiamo avuto molta paura

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilè avvenuto all'ex convento di Giaccherino, a, da alcuni anni adibito a ristorante e dove sabato era in corso il ricevimento per ildella coppia. Sia l'uomo che la donna ...

AGI - Una voragine che si apre nel pavimento e inghiotte diverse persone. E' di decine di feriti , di cui 5 gravi (ma non in pericolo di vita), il ... (agi)

La procura sequestra i locali. I feriti sono 35, tra questi anche i due sposini. Sei sono in gravi condizioni ma nessuno è in pericolo di vita (ilgiornale)

All'ospedale San Jacopo, delle 12 persone ferite arrivate a seguitone restano ricoverate tre, tra cui una donna incinta. Quest'ultima non è in pericolo di vita, ma resta in osservazione. ...Il moltiplicarsi di eventi estremi lungo la Penisola hanno provocato nel corso2023 oltre 6 miliardi di danni all'agricoltura nazionale con ildei raccolti nazionali che mette a rischio ...Un ex convento del quattrocento dove coronare il loro sogno. Lo avranno scelto con cura e sognato a lungo il convento di Giaccherino dove Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra avevano voluto fetetggiare le ...Verrà aperto un fascicolo sul crollo del solaio avvenuto ieri sera all’ex convento di Giaccherino a Pistoia, da alcuni anni adibito a ristorante, nel quale sono rimaste ferite, in modo più o meno ...