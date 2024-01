Crolla un solaio durante un matrimonio | i due sposi | “Abbiamo avuto molta paura”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“, la nostra prima notte di nozze trascorsa in pronto soccorso”. Queste le parole che Paolo e Valeria, i duedel banchetto finito col crollo dele il ferimento di alcuni invitati, hanno detto a chi era al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia dove i due 26enni sono stati trasportati. I due sono stati dimessi poco prima della mezzanotte. Sia l’uomo che la donna erano stati trasporti in ospedale per accertamenti: le dimissioni intorno alla mezzanotte. Per loro, fanno sapere fonti sanitarie, solo qualche contusione e tanta. Tra i feriti in codice rosso arrivati ieri nel nosocomio pistoiese anche una donna incinta che non è in pericolo di vita ma che resta ricoverata in osservazione. Al ...