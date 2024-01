Crolla solaio durante la festa per il matrimonio | 55 feriti anche gli sposi a Pistoia | 5 in gravi condizioni

Un solaio di un ristorante a Pistoia dove era in corso il ricevimento per un Matrimonio è crolla to: cinque persone in codice rosso sono state portate ... (ilmessaggero)

Incubo ad un matrimonio a Pistoia:un, valanga di feriti 'Andava a scuola e giocava a calcio, è morto senza un motivo. Gli hanno tolto la vita per niente', ha detto lo zio della vittima.Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in merito al crollo di undi un locale a Pistoia dove era in corso una festa di matrimonio che ha provocato una ...Alcuni invitati avevano già lasciato la festa, ma una sessantina di persone, soprattutto giovani, sono rimate all’interno del locale e stavano ballando, quando all’improvviso è avvenuto il crollo del ...Una tragedia si è verificata durante una festa di matrimonio in un ex convento trasformato in ristorante vicino a Pistoia, dove il cedimento di un solaio ha causato il ferimento di 64 persone. Tra i f ...