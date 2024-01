Crepet è duro | “Degrado e dispersione scolastica spine perenni di periferie abbandonate”

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Freddato a soli 14 anni da diversi colpi di pistola esplosi da un'auto, nel parcheggio della metro Pantano, sulla linea C. Così è morto, probabilmente per errore, nella notte tra venerdì e sabato, Ivan Alexandru, giovane di origini romene, dopo una lite con un gruppo di persone iniziata all'interno del bar Esse su via Casilina. Inizialmente si era parlato di un regolamento di conti per questioni legate alle sostanze stupefacenti, circostanza poi smentita categoricamente dal fratello del patrigno della vittima, il quale ha parlato di una discussione nata per uno sguardo di troppo; una versione che tuttavia non convince gli investigatori e che non collima con le dinamiche note tra gruppi criminali e dediti al malaffare nelledifficili, quelle dove ilfa da padrone e di cui la Capitale detiene un primato non indifferente. «Le ...