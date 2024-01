Crema di yogurt alla fragola | ottima per dessert e per farcire le torte

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 gennaio 2024) Pensate che possiamo utilizzarla perpan di Spagna, crostate, bignè, pasticcini, ma non solo. Si può gustare al cucchiaio ed è squisita, ma si può anche congelare per trasformarla in un semifreddo. E ancora, possiamo utilizzarla per finalizzare una cheese cake, con una base di biscotti tritati e burro fuso. Insomma, è davvero fenomenale e realizzarla è semplicissimo! Basta montare la panna e incorporare gli altri ingredienti. Certo, non è una preparazione dietetica, perché prevede anche la presenza del mascarpone. Per quanto riguarda lo zucchero, invece, molto dipende dalloche vogliamo utilizzare. Se è molto dolce, non serve neppure aggiungerlo. In ogni caso, teniamo presente che per meglio distribuirlo, è consigliabile utilizzare lo zucchero a velo, non quello semolato che tende a cristallizzare, soprattutto se sottoposto a basse ...