Cos’è la maledizione di Pompei | che obbliga i turisti a restituire i reperti rubati

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ladiè un’antica credenza secondo cui, chi rubanel sito storico, viene colpito da una serie di sfortunati eventi. E, secondo quanto riportato dal direttore del parco Gabriel Zuchtriegel, sembrerebbe che si sia scagliata nuovamente su una giovane turista, colpevole di aver rubato alcune pietre nell’aerea archeologica. La donna infatti ha scritto una lettera a Zuchtriegel scusandosi del furto e restituendo le pietre e raccontando di essersi ammalata di tumore al seno. La lettera con la quale una turista ha restituito delle pietre prese a– fonte: @GZuchtriegel su TwitterC’è chi ci crede o no, ma è risaputo che la Campania è una regione con una forte connessione con l’esoterico e con il rispetto per la morte. Ladiè una credenza che ...

Per Berrettini l'Australian Opengià finito:successo . Continua la: Berrettini non gioca da fine agosto . Australian Open, tocca ad altri due azzurri: Musetti e Cobolli . Per ...ladi Pompei Per i più scaramanticil'ennesima dimostrazione che ci sono forze più grandi di noi ad agire. Chi non crede alla fortuna e alla sua controparte, invece, potrà farci su ...