Corinne Clery | da 007 e “Historie d’O” con uno spettacolo a Bollate

(Di domenica 14 gennaio 2024)Clary, da 007 e “d’O” con uno. Giovedì 18 sera andrà in scena presso il Teatro Don Bosco di Cascina del Sole “Il diario di Adamo ed Eva”, unodivertente ed ironico tratto dal capolavoro di Mark Twain. Un evento molto atteso e inserito nella 12a rassegna teatrale organizzata ...

Rai 3 : Free - Liberi , il film del 2021 di genere Commedia, diretto da Fabrizio Maria Cortese, con Erika Blanc, Antonio Catania,Cléry e Paolo De Vita ha divertito 0.000.000 spettatori pari ...Il cast protagonista del film include anche Antonio Catania , Babak Karimi e. Così come Sergio Friscia, Marco Marzocca, Tullio Solenghi , Shalana Santana e Michele Venitucci . Girato ...Corinne Clary, da 007 e “Historie d’O” con uno spettacolo a Bollate. Giovedì 18 sera andrà in scena presso il Teatro Don Bosco di Cascina del Sole “Il ...Le parole dell’ad Rai Roberto Sergio spingono Piero Chiambretti verso il ritorno in Rai, vediamo i dettagli dell’operazione che riporterà il Pierino televisivo su Rai3 Era il 1983 quando un giovanissi ...