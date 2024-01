Coppa Italia Basket 2024 | calendario e dove vederla

I viola, in settimana, si sono qualificati per la terza volta di fila alle semifinali di, battendo il Bologna ai calci di rigore. In campionato, la squadra di Italiano è reduce dal ko ...Sinner - numero 4 nel ranking Atp, finalista a Torino e fresco vincitore dellaDavis con gli ...Australian Open Il ritiro di Berrettini per infortunio L'altra faccia della medaglia per l'...Il sipario sulla ventesima giornata si chiuderà con l’attesa sfida tra Milan e Roma: dopo la delusione di entrambe in Coppa Italia, a loro il compito di illuminare San Siro. Il prossimo 14 gennaio il ...La delusione e l’arrabbiatura dell’ambiente Roma dopo il derby di Coppa Italia non passa. Tutti sono ancora scossi, i tifosi e stavolta anche la Sud, che ha fischiato pesantemente la squadra dopo il f ...