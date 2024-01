Coppa d’Africa | ottimo esordio per la Costa d’Avorio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 gennaio 2024): la, squadra ospitante, dà il via alla competizione battendo la Guinea Bissau per 2-0 Primo atto della2024. La, squadra ospitante, ha vinto la prima partita della competizione. Contro la Guinea Bissau vittoria degli Elefanti per 2-0, con le reti di Seko Fofana e Krasso. In campo a rappresentare la Serie A c’era solo il difensore Evan Ndicka della Roma. Domani in campo Nigeria-Guinea Equatoriale, Egitto-Mozambico e Ghana-Capoverde.