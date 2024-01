Coppa d’Africa | gli impegni di Bennacer Algeria e Chukwueze Nigeria

Il Senegal arriva alla Coppa d’Africa da campione in carica ed è ancora nitida l’eco dei festeggiamenti per il primo storico successo nel 2022, con ... (infobetting)

L’Algeria alla vigilia della Coppa d’Africa è insieme al Senegal la più accreditata nazionale per il titolo e le Volpi in Costa d’Avorio arrivano ... (infobetting)

Al via, sabato notte in Costa'Avorio, la(13 gennaio - 11 febbraio), la più importante competizione calcistica che confronta le nazionali africane. Partenza col botto: i padroni di casa hanno battuto 2 - 0 la Guinea Bissau , ...Le formazioni ufficiali di Nigeria - Guinea Equatoriale, gara inaugurale della2024. Debutto sulla carta agevole per Osimhen e compagni, tra i favoriti per la vittoria del titolo, che affrontano la Guinea Equatoriale. L'obiettivo della Nigeria è rispondere alla ...