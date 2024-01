Convocati Lazio | torna Immobile | risolto il dubbio su Felipe Anderson

Convocati Lazio - Sarri e la scelta su Immobile Maurizio Sarri ha diramato la lista dei Convocati della Lazio per la gara contro il Lecce ed è arrivata la decisione su Immobile Maurizio Sarri ha ... (calcionews24)

Lazio : ecco i convocati di Sarri per il match contro l’Udinese Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro l’Udinese Maurizio Sarri, ... (calcionews24)

Calcio : Lazio. Kamada fuori da convocati Giappone per Coppa d'Asia Il centrocampista resterà così a disposizione di Sarri TOKYO (Giappone) - Protagonista un anno fa ai Mondiali in Qatar ma in difficoltà in questi ... (247.libero)

Calcio : Lazio. Kamada fuori da convocati Giappone per Coppa d'Asia Il centrocampista resterà così a disposizione di Sarri TOKYO (Giappone) - Protagonista un anno fa ai Mondiali in Qatar ma in difficoltà in questi ... (ilgiornaleditalia)

Convocati Lazio - out Immobile e Luis Alberto I Convocati della Lazio per la sfida contro il Frosinone: Maurizio Sarri non potrà contare su Luis Alberto e Immobile La Lazio scende in campo ... (calcionews24)