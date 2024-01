Confedilizia | il presidente Spaziani Testa a Fornero | La patrimoniale sulla casa c’è già

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 gennaio 2024) “La professoressa Elsapropone su La Stampa di introdurre un’impostae precisa che l’imposta andrebbe messa ‘sul patrimonio immobiliare, visto che quello finanziario già ne è gravato’. È sconcertante. La professoressaera Ministro nel Governo che nel 2011 ha istituito la più pesantesugli immobili della storia d’Italia (per sua informazione, si chiama Imu). E la notizia – sempre per la professoressa, non per chi la paga da dodici anni – è che quellanessuno l’ha poi eliminata, gravando ancora per ben 22 miliardi di euro l’anno”. E’ quanto afferma ildiGiorgiocommentando l’intervento pubblicato oggi dall’ex ministra Elsa ...