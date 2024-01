Cominciato il Tenerife Challenger 1

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Al1 è tempo delle prime partite di qualificazioni. Tanta curiosità e un clima eccezionale hanno portato i primi spettatori sugli spalti dell’Abama Tennis Academy, teatro dell’ATP100 in programma dal 14 al 21 gennaio e dei due ATP75 previsti complessivamente tra il 18 febbraio e il 3 marzo. Lunedì 15 gennaio la conclusione del tabellone cadetto conciderà con l’inizio del main draw. Fabio Fognini, ex numero 9 ATP e attualmente numero 105 della classifica mondiale, è il numero uno del seeding della competizione organizzata da MEF Tennis Events, e nella giornata di martedì se la vedrà con il francese Matteo Martineau. Il programma di lunedì promette spettacolo con l’atteso incontro tra il vincitore delle Next Gen ATP Finals 2022, Brandon Nakashima, e l’ex numero uno del mondo ...