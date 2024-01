Come sta Kilde dopo la caduta? La diagnosi sull’infortunio è meno grave del previsto

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Si è trattenuto il fiato. Ieri, sulla Lauberhorn nella sua versione completa, il capolavoro dello svizzero Marco Odermatt, nella discesa di Wengen (Svizzera) valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è stato decisamente offuscato da quanto accaduto al due volte vincitore della Coppa del Mondo di specialità, Aleksander Aamodt. Un silenzio irreale è calato nel momento in cui il campione norvegese, in uscita dalla “S” finale, è andato contro le reti. Agli appassionati sarà tornata in mente la tragica scena della morte dello sciatore austriaco Gernot Reinstadler il 19 gennaio del 1991, che mentre affrontava la citata “S” uscì di pista, schiantandosi contro le reti di protezione con conseguenze letali. In un primo momento si è parlato di frattura alla gamba destra, ma alla fine nelle ultime ore sono arrivate delle buone notizie da questo punto di vista. ...