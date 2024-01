Come ha giocato Jannik Sinner stanotte? Serve qualche partita per ritrovare fluidità nel gioco

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Un buonall’esordio degli Australian Open 2024, ma ancora distante dalla versione deluxe che aveva strabiliato a novembre tra ATP Finals e Coppa Davis. Ci può stare: si trattava del primo match stagionale in un torneo ATP dopo le due esibizioni al Kooyong Classic, peraltro dopo aver svolto dei carichi di lavoro importanti nel mese di dicembre. La pratica Botic Van de Zandschulp, che in Coppa Davis aveva sconfitto Matteo Arnaldi nel primo singolare dei quarti di finale tra Italia ed Olanda, si è rivelata più rognosa del previsto. Il 28enne dei Paesi Bassi ha provato chiaramente a giocare ladella vita, affidandosi al servizio e cercando di prendersi dei rischi eccessivi ed innaturali per il proprio. Ciò però gli ha consentito di non sfigurare al cospetto del n.4 del mondo, sebbene non abbia ...