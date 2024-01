Combinata nordica | risultati e classifica Compact maschile Oberstdorf 2024 | vince Riiber | Costa 23esimo

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Jarl Magnustrionfa nellaIndividualdi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2023/di. Il norvegese ha confermato il primo posto dopo il salto e chiude in testa con il tempo di 18’43?9. Secondo posto per l’austriaco Stefan Rettenegger, terzo il tedesco Manuel Faisst. Non una grande giornata per l’Italia, con gli azzurri fuori dalla top-20. Samuelchiude, Aaron Kostner 24esimo, Domenico Mariotti 46esimo e Iacopo Bortolas 49esimo. Non è partito invece Raffaele Buzzi, così come l’austriaco Johannes Lamparter. Di seguito, idella gara con la top-10 ed i piazzamenti delle azzurre....