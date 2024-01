Combinata nordica | risultati e classifica Compact femminile Oberstdorf 2024 | dominio norvegese | Dejori sesta

(Di domenica 14 gennaio 2024)nellaIndividualdi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2023/di. Ida Marie Hagen è risalita dalla terza posizione iniziale, chiudendo in 14’33?9 davanti alle connazionali Gyda Westvold Hansen e Mari Leinan Lund. Norvegia anche ai piedi del podio con il quarto posto di Marte Leinand Lund, che si è aggiudicata la volata ai danni della tedesca Nathalie Armbruster e all’italiana Daniela. Ottimo sesto posto dunque per la gardenese, che centra così il suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo. Di seguito, idella gara con la top-10 ed i piazzamenti delle azzurre.INDIVIDUAL ...

Nella gundersen femminile di Coppa del Mondo diad Oberstdorf arriva il primo successo in carriera nel massimo circuito per Mari Leinan Lund . La norvegese ha saputo difendere nell'inseguimento di 5km a tecnica libera il vantaggio ...È la migliore sciatrice del lotto, il suo pettorale rosso lo testimonia e oggi ha veramente distrutto la concorrenza sugli sci stretti. Ida Marie Hagen trova la seconda vittoria in stagione nella Copp ...Ormai abbiamo un pochino imparato a conoscere l'Individual Compact, il nuovo formato di gara che da quest'anno popola i calendari della Coppa del Mondo di combinata nordica. Una specialità che sempre ...