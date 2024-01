Combinata nordica | Riiber davanti dopo il salto Ma la compact di Oberstdorf si deciderà sugli sci stretti

Jarl Magnus Riiber torna a ruggire e si impone nella prima delle due competizioni individuali in programma questo weekend a Oberstdorf in occasione ... (oasport)

Nella gundersen femminile di Coppa del Mondo di Combinata nordica ad Oberstdorf arriva il primo successo in carriera nel massimo circuito per Mari ... (sportface)

Seconda giornata consecutiva in vetta per Mari Leinan Lund al termine del salto in quel di Oberstdorf nella Coppa del Mondo di Combinata nordica ... (oasport)

Da non dimenticare poi gli sport invernali - sci alpino, salto con gli sci, biathlon e- così come il volley. Infine, spazio anche all'hockey su prato, con il torneo di ...Nella gundersen femminile di Coppa del Mondo diad Oberstdorf arriva il primo successo in carriera nel massimo circuito per Mari Leinan Lund . La norvegese ha saputo difendere nell'inseguimento di 5km a tecnica libera il vantaggio ...Atle Lie McGrath mette in pista una gran prima manche nello slalom di Wengen e chiude con il tempo di 5367, precedendo il compagno di squadra Henrik Kristoffersen di 36 centesimi. Al terzo posto si i ...Ormai abbiamo un pochino imparato a conoscere l'Individual Compact, il nuovo formato di gara che da quest'anno popola i calendari della Coppa del Mondo di combinata nordica. Una specialità che sempre ...