Combinata nordica | Riiber approfitta del forfait di Lamparter e vince la Compact di Oberstdorf

(Di domenica 14 gennaio 2024) Jarl Magnusfa doppietta nel weekend die conquista la sua prima vittoria in una(nuovo format di gara introdotto quest’inverno), facendo un passo avanti fondamentale nella classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 didopo lo svolgimento di quattro tappe. Il fenomeno norvegese, dopo essersi aggiudicato il segmento di salto mattutino sul trampolino piccolo, hato dell’inattesodel rivale Johannes(sarebbe partito 2° nella gara di fondo con un distacco di soli 6?) per gestire con maggiore tranquillità i 7,5 km sugli sci stretti e regolare agevolmente in volata l’austriaco Stefan Rettenegger. Successo individuale n.63 della carriera nel circuito maggiore per ...

Nella gundersen femminile di Coppa del Mondo di Combinata nordica ad Oberstdorf arriva il primo successo in carriera nel massimo circuito per Mari ... (sportface)

Seconda giornata consecutiva in vetta per Mari Leinan Lund al termine del salto in quel di Oberstdorf nella Coppa del Mondo di Combinata nordica ... (oasport)

Dominio norvegese nella Compact Individual femminile di Oberstdorf , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di. Ida Marie Hagen è risalita dalla terza posizione iniziale, chiudendo in 14'33 9 davanti alle connazionali Gyda Westvold Hansen e Mari Leinan Lund. Norvegia anche ai piedi del podio ...Da non dimenticare poi gli sport invernali - sci alpino, salto con gli sci, biathlon e- così come il volley. Infine, spazio anche all'hockey su prato, con il torneo di ...Jarl Magnus Riiber fa doppietta nel weekend di Oberstdorf e conquista la sua prima vittoria in una Compact (nuovo format di gara introdotto quest'inverno), facendo un passo avanti fondamentale nella c ...Ormai abbiamo un pochino imparato a conoscere l'Individual Compact, il nuovo formato di gara che da quest'anno popola i calendari della Coppa del Mondo di combinata nordica. Una specialità che sempre ...