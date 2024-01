Combinata nordica | Mari Leinan Lund al comando anche oggi dopo il salto ad Oberstdorf

(Di domenica 14 gennaio 2024) Seconda giornata consecutiva in vetta peral termine delin quel dinella Coppa del Mondo difemminile. La norvegese, poi trionfatrice della Gundersen di ieri, è alin terra tedescanell’Individual Compact sull’HS106. Sfruttando l’abbassamento della stanga di partenza la norvegese ha trovato 97,5 metri e 133,8 punti totali che le sono bastati per battere la connazionale Gyda Westvold Hansen. La dominatrice della disciplina è però vicinissima (ovviamente grazie al format di gara): soli 6” di ritardo. 12” per la terza parziale, Idae Hagen, possibile favorita grazie alle sue doti da fondista. In casa Italia la migliore è Daniela Dejori, sedicesima a ...

