Combinata nordica | Ida Marie Hagen trionfa nella Compact di Oberstdorf Super sesta Daniela Dejori

(Di domenica 14 gennaio 2024) È la migliore sciatrice del lotto, il suo pettorale rosso lo testimonia e oggi ha veramente distrutto la concorrenza sugli sci stretti. Idatrova la seconda vittoria in stagioneCoppa del Mondo dial femminilendoIndividualdi. In terra tedesca i distacchi contenuti avevano dato il distacco ideale adper poter mettere in atto la sua rimonta. Nel giro di poche centinaia di metri ha ripreso le due connazionali che si trovavano davanti e le ha staccate praticamente senza ricevere risposte, involandosi da sola al traguardo verso il successo numero due della carriera. A completare la tripletta norvegese ci sono la dominatrice della Coppa del Mondo, ...

Da non dimenticare poi gli sport invernali - sci alpino, salto con gli sci, biathlon e- così come il volley. Infine, spazio anche all'hockey su prato, con il torneo di ...Ormai abbiamo un pochino imparato a conoscere l'Individual Compact, il nuovo formato di gara che da quest'anno popola i calendari della Coppa del Mondo di combinata nordica. Una specialità che sempre ...