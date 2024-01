Colpo casalingo del Cagliari | il Bologna battuto in rimonta 2 a 1

(Di domenica 14 gennaio 2024)delche hain2-1 ilnel match delle ore 15 valido per il 20esimo turno di campionato di Serie A. Ospiti in vantaggio con Orsolini al 24', al 31' pari dei sardi con Petagna. Squadra di Claudio Ranieri che la ribalta grazie a un'autorete di Calafiori al 69'. Grazie a questi 3 punti ilsi porta a 18 punti in classifica, il, ancora senza vittorie nel 2024, resta fermo a 32 e subisce il sorpasso della Lazio che questo pomeriggio ha superato il Lecce.

