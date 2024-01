Colloquio con l’allenatore | torna titolare | salta un acquisto per il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 14 gennaio 2024) Colpo di scena nella trattativa che lo avrebbe portato al: ilconcambia tutto sul futuro del giocatore. Il mercato di riparazione sta regalando diverse sorprese. Ildopo una prima parte di stagione a dir poco negativa è chiamato a risollevarsi nel 2024. Aurelio De Laurentiis, al termine del match contro il Monza, aveva fatto “mea culpa” in merito agli errori che commessi e che hanno trascinato ilin questa situazione. Il patron azzurro, poi, aveva spiegato che a gennaio ilsarebbe intervenuto pesantemente sul mercato per provare a salvare la stagione. Gli investimenti più importanti sono necessari in difesa e a centrocampo, ma al momento è arrivato solo Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana. Samardzic –, colpo ...