Colapesce Dimartino sono fidanzati? Cosa sappiamo della vita privata dei cantanti siciliani

E il suo 'I p' me, tu p' te' si candida a diventare una delle frasi tormentone del festival, come fu lo scorso anno per "ma io lavoro per non stare con te" di. Stesso dicasi per ...E il suo 'I p' me, tu p' te' si candida a diventare una delle frasi tormentone del festival, come fu lo scorso anno per "ma io lavoro per non stare con te" di. Stesso dicasi per ...Dietro la consolle fa partire la maxi-playlist lunga due ore, con brevissimi intervalli tra un brano e quello successivo, giusto il tempo di leggere il titolo della canzone che sta per partire e ...(Adnkronos) - Un Sanremo 2024 con la cassa dritta, che si candida ad un'altissima rotazione radiofonica. "Le radio sono il polso immediato del brano che ...