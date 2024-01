Cobolli-Jarry in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Flavioaffronterà Nicolasal primo turno degli, primo slam stagionale. Un tabellone di qualificazione passato alla grande da parte del tennista romano, che così centra il primo obiettivo di questo inizio di. Purtroppo, come accaduto lo scorso anno a Parigi, l’urna non gli è stata molto favorevole. Certo, in quel caso finì per pescare Carlos Alcaraz enon è lo spagnolo, ma resta un top-20 che anche per caratteristiche tecniche non rappresenta un matchup facile per Flavio, che proverà a giocare a braccio sciolto e senza nulla da perdere. C’è un precedenteto 2022, con il cileno vincitore in due set sul rosso in altura di Gstaad. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA ...