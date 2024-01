Cinema in lutto | addio al grande protagonista | “Impronta indelebile”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 14 gennaio 2024) La comunità di Hollywood è inper la scomparsa di Peter Crombie, attore amato e stimato, noto soprattutto per il suo ruolo nella celebre serie televisiva “Seinfeld“. Crombie, che aveva raggiunto i 71 anni, è deceduto mercoledì 10 gennaio a seguito di una breve malattia. La notizia della sua morte è stata condivisa dall’ex moglie, Nadine Kijner, tramite Instagram. “E’ conchoc e immensa tristezza che condivido la morte del mio ex marito. Grazie per i meravigliosi ricordi e per essere stato un uomo così buono,” ha scritto Kijner, esprimendo il suo dolore e la sua gratitudine per i momenti condivisi con l’attore. Nato nel 1952, Crombie ha lasciato un’nel mondo dello spettacolo. La sua interpretazione più nota è quella dello stalker ‘Crazy’ Joe Davola nella quarta stagione di ...