Cina | Shenzhen registra crescita e-commerce transfrontaliero nel 2023

(Di domenica 14 gennaio 2024), 14 gen – (Xinhua) – La metropoli cinese meridionale dihato un volume totale di scambi commerciali esteri di e-pari a 326,53 miliardi di yuan (circa 45,96 miliardi di dollari), in aumento del 74,4% su base annua, ha riferito ieri l’ufficio municipale del commercio. I dati mostrano che il numero di imprese di esportazione di e-supera ora le 150.000, rappresentando circa la meta’ dei venditori cinesi su piattaforme come Alibaba.com, AliExpress, Lazada ed eBay. Inoltre, un terzo dei venditori cinesi su Amazon proviene da. Con un solido sistema di politiche e un ambiente imprenditoriale superiore, ...

Shenzhen , 13 gen – (Xinhua) – Persone in coda per entrare nel nuovo negozio di Costco a Shenzhen , nella provincia meridionale cinese ... (romadailynews)

...alla parità i mercati azionari dellanel giorno della pubblicazione dei dati sull'inflazione. Hang Seng di Hong Kong - 0,1%, - 1,4% la settimana. CSI 300 dei listini di Shanghai e- ...Si sono mossi in linea anche l'indice composito di Shanghai, che ha perso lo 0,2% a 2.881,98 punti, e l'indice composito di, che e' sceso dello 0,6% a 1.749,42 punti. Red - Fla - 12 - 01 - ...Shenzhen, 13 gen - (Xinhua) - L'Istituto Marangoni, la piu' importante scuola d'arte italiana, ha recentemente ampliato la sua presenza in Cina ...L’inverno è la stagione e gennaio il mese in cui l’aria è più inquinata e in buona parte delle nazioni e delle città occidentali l’inquinamento atmosferico è a livelli molto alti sia ‘outdoor’ sia, e ...