Cina | indice logistica dell’e-commerce in crescita nel 2023

(Di domenica 14 gennaio 2024) Pechino, 14 gen – (Xinhua) – L’dellacinese e’ aumentato di 4,2 punti su base annua nel, poiche’ l’attivita’ del settore ha registrato una costante espansione, come mostrato dai dati del settore. L’si e’ attestato in media a 110,1 punti l’anno scorso, secondo la China Federation of Logistics and Purchasing. A dicembre, l’si e’ attestato a 112,4 punti, in calo di 0,7 punti rispetto al mese precedente, come rivelato dai dati. La federazione ha attribuito questo calo al ridimensionamento della domanda, in quanto le promozioni delle vendite delle principali piattaforme di e-si sono concentrate pesantemente sul grande festival annuale dello shopping a novembre. ...