Ciclocross | Valentina Corvi nuova campionessa italiana Under23 | battuta Giada Borghesi

(Di domenica 14 gennaio 2024)si aggiudica il titolo italiano dia Cremona. Una gara di carattere per la ragazza del 2005, che nell’anno di debutto di categoria si prende una grande vittoria che fa seguito al successo dello scorso anno e che la conferma come una delle crossiste più interessanti del panorama nazionale. La ragazza della Fas Airport Services Guerciotti si era fatta notare già il mese scorso in Val di Sole, arrivando al sesto posto assoluto nella gara vinta dall’olandese Manon Bakker a meno di tre minuti di distanza e salendo anche sul podio di giornata. Un dato che l’ha subito messa nel mirino delitaliano, che già in ambito femminile vive un bel momento con Sara Casasola. Oggi è sfida vera con(Team ...

Nella competizione Under 23 Donne, la vittoria è andata aCorvi (40'08"), mentre Giulia ... Nella nona tappa della Coppa del Mondo di, svoltasi sabato 23 dicembre ad Antwerpen (...C'è un motivo in più per sorridere nel, doveCorvi a soli 18 anni ha dimostrato di poter stare al passo con le big della disciplina. E lo ha ribadito a chiare lettere in Val di Sole , dove nella tappa di Coppa del ...Valentina Corvi si aggiudica il titolo italiano di ciclocross Under23 a Cremona. Una gara di carattere per la ragazza del 2005, che nell'anno di debutto di categoria si prende una grande vittoria che ...Prosegue la stagione di ciclocross 2023-2024: in questo fine settimana tutti i circuiti internazionali saranno in pausa per i campionati nazionali. In tutti i Paesi verranno assegnati i titoli. In Ita ...