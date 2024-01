Ciclocross | Filippo Fontana domina i Campionati Italiani a Cremona | battuti Dorigoni e Bertolini

(Di domenica 14 gennaio 2024)fa il van der Poel e stravince il Campionato Italiano di2024: una prova straordinaria per il veneto che ha mostrato una superiorità a tratti imbarazzante nei confronti degli avversari. Gran secondo posto per Jakob(a 1’06” dal vincitore) che precede Gioelefa la differenza sin dal primo giro: il classe 2000 dei Carabinieri guida in maniera pulita rispetto agli altri e si porta subito in testa al gruppo per fare un’azione che trova riscontro già al termine della prima tornata, quando nessuno riesce a rimanergli attaccato. Chi fa una gara sorprendente è Jakobche appare particolarmente pimpante sin dalle prime battute ed è l’unico a rimanere (lontano) sulle code di ...

... in Belgio, è arrivata la decima vittoria su dieci gare in Coppa del Mondo di. ... Più indietroAgostinacchio (Beltrami TSA Tre Colli), 44°, e Marco Pavan , 49°.Ha riscosso un buon successo a Lugo ildi Santo Stefano traslocato in via eccezionale da Riolo Terme a Lugo dove ha avuto luogo ... Micheal Marchini (Stella Alpina Renazzo),Cocci (...Nel giro finale in una contropendenza Filippo Fontana ha rischiato di cadere ma il grandissimo vantaggio gli ha permesso di continuare fino al traguardo, quando ha completato l'ottavo giro si è ...La seconda giornata ai Campionati italiani di ciclocross in corso di svolgimento a Cremona presso il Parco al Po - Maffo Vialli è iniziata come si era con ...