Ciclocross | Filippo Agostinacchio campione italiano under 23 per la seconda volta

(Di domenica 14 gennaio 2024)l’ha fatto di nuovo: è ancora23. Il corridore valdostano, che aveva trionfato a Ostia lo scorso anno, è riuscito a riconfermarsi sul percorso di Cremona. Segno dello status raggiunto da questo corridore dopo aver fatto diverse esperienze a livello internazionale. Già alla fine del primo giroera già in fuga, al suo inseguimento c’erano Luca Paletti, Enrico Barazzuol, Tommaso Tabotta e Samuele Scappini. Nel giro successivo il fuggitivo aveva 15” di vantaggio sul solo Tabotta che era riuscito a sganciarsi dal gruppo inseguitore per riportarsi sulle code del battistrada, ma non c’è stato niente da fare. Enrico Barazzuol ha tenuto duro fino alla fine chiudendo secondo, appena ...

Anche per Filippo Agostinacchio arriva la riconferma a campione italiano di Ciclocross della categoria Under 23. Il corridore di Aosta bissa il successo dello scorso anno a Ostia e si tiene stretta la ...Filippo Fontana fa il van der Poel e stravince il Campionato Italiano di ciclocross 2024: una prova straordinaria per il veneto che ha mostrato una superiorità a tratti imbarazzante nei confronti degl ...