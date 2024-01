Ciclocross | campionati italiani 2024 | Stefano Viezzi da dominatore | sua la maglia tricolore juniores

(Di domenica 14 gennaio 2024)mette il punto esclamativo alla sua stagione e si laurea campione italianodi. Nella prova di Cremona il classe 2006 della Asf DP66, formazione del CT Daniele Pontoni, conferma di essere il giovane azzurro più in vista del panorama nostrano, prendendosi il titolo da favorito assoluto. Un vero e proprio dominio per lui, al momento anche leader delle classifiche di Coppa del Mondo dopo i successi nelle prime due gare stagionali a Troyes e a Dublino. Dopo i primi momenti di studio, il ragazzo che compirà diciotto anni il 5 febbraio ha iniziato a fare il proprio ritmo, irraggiungibile per i suoi avversari, andando a vincere la gara in maniera comoda. Il podio viene completato da Lorenzo De Longhi, della Zanolini Q36.5 Sud Tirol, e da Mattia Proietti Gagliardoni della Fas Airport Services ...

Prosegue la stagione di ciclocross 2023- 2024 : in questo fine settimana tutti i circuiti internazionali saranno in pausa per i Campionati nazionali. ... (oasport)

Alle 11:15 , in diretta da Cremona, si disputa il ": C.to Italiano Trofeo Guerciotti - ... Alle 14:25 , in diretta da Kaunas, Lituania, c'è l'evento finale dei "Europei di ...Domani al Parco Maffo Vialli di Cremona inizierà la stagione del modenese Luca Paletti, che parteciperà aiItaliani. Rientrato in Italia dopo un periodo di intensi allenamenti a Benidorm, il giovane classe 2004 della formazione emiliana affronterà la sua prima prova dell'anno. La ...Prosegue la stagione di ciclocross 2023-2024: in questo fine settimana tutti i circuiti internazionali saranno in pausa per i campionati nazionali. In tutti i Paesi verranno assegnati i titoli. In Ita ...