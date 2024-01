Ciclocross | campionati italiani 2024 | Elisa Ferri si prende il titolo juniores con un grande assolo

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo Stefano Viezzi, èa laurearsi campionessa italiana dinella categoria. Classe 2007, sedici anni compiuti lo scorso ottobre e dunque nel primo anno tra le, la rappresentante della Fas Airport Services Guerciotti Premac è stata semplicemente la più forte di tutte nella nebbia di Cremona. Giovane e poco timida,. Che ci mette nemmeno due minuti a imprimere il proprio ritmo, con le avversarie che non sono riuscire a rimanerle in scia. Una sorpresa relativa, poiché nonostante la giovane età ha già avuto le sue primissime esperienze in Coppa del Mondo, con un ventiquattresimo posto a Namur lo scorso 17 dicembre ed il trentaquattresimo posto ad Anversa sei giorni dopo. Nonostante una scivolata all’alba dell’ultima ...