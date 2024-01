Ciclismo su pista | Europei | doppia medaglia di bronzo Italia nel Keirin e Madison

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Glidisudi Apeldoorn si concludono per l’con due medaglie di. A conquistarle sono la coppia formata da Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo nellae Stefano Moro nel. Il 26enne bergamasco porta così per la prima volta la bandiera tricolore sul podio europeo del: “Se me l’avessero detto solo un anno fa non ci avrei creduto. Solo da poco sono tornato a fare velocità dopo aver fatto parte del gruppo endurance“. L’azzurro sia nel secondo turno che nella finale battezza la ruota del polacco Rudyk, ed è la scelta più saggia. Mentre Lavreysen vola indisturbato verso l’ennesimo trionfo, l’azzurro riesce nell’impresa di regalare all’una delle medaglie più pesanti, che sancisce la ...