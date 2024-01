Ciclismo | Europei pista | bronzo nella madison femminile per Balsamo e Guazzini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 16.25 Fino ad ora nessun vero attacco per cercare di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 16.28 Altro sprint in arrivo, prova ad allungare la ... (oasport)

La programmazione continua con il "su Pista:- Finali 5a giornata" in diretta da Apeldoorn, Olanda, alle 16:00 , con la telecronaca di Francesco Pancani e Pierangelo Vignati . Alle ...In archivio un'altra serata intensa aglidisu pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda, purtroppo senza particolari acuti azzurri. Ethan Hayter conquista la medaglia d'oro nell'omnium, lo fa di prepotenza ...Pietro Sighel ha coronato la tripletta a Danzica, vincendo il titolo europeo anche dei 1.000 metri. L'odierna medaglia d'oro si aggiunge a quelle conquistate nella giornata di ieri sui 500 e sui 1.500 ...EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Dopo due giorni senza medaglie, l'Italia bussa un colpo nell'ultimo giorno di gare. Vittoria Guazzini e Elisa Balsamo si confermano ...