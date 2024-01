Ci mancava il Grillo spirituale | il video-sermone contro il Papa e Fazio

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) La svolta politico-di Beppeha un nuovo sussulto: dopo la nascita della "Chiesa dell'Altrove" arriva l'attacco aFrancesco, che domenica 14 gennaio sarà ospite di Fabioa Che tempo che fa, sul Nove. L'Elevato, come si firma il suo alter ego mistico, prende di mira Jorge Mario Bergoglio in unpostato sul suo blog: "Ilva in televisione. E anche questa scelta di mezzi di comunicazione per cui io credo che la Chiesa sia in crisi. La Chiesa è diventata proprio classe media e come la classe media sta soffrendo proprio di contatti. Sappiamo che in Europa il Cattolicesimo e sul 22-23 per cento, mentre in Sudamerica è al 65-70 per cento. Quindi il Cattolicesimo oggi è nel secondo e nel terzo mondo", argomenta il fondatore insieme a Gian Roberto ...