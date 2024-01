Chris Evans | i 13 migliori film dell’attore | da Captain America a Cena con delitto

Leggi su movieplayer

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ida non perdere di: dan acon, fino a Snowpiercer e Before We Go. Classe 1981, faccia da cucciolo, un fisico ben piazzato. Così si presenta, nativo di Boston, Massachusetts, figlio di un dentista e di una ballerina italona nonché nipote del politico Mike Capuano. Ha sangue anche irlandese in famiglia, due sorelle, Carly e Shanna, e un fratello, Scott, e una passione per la recitazione scoperta fin da adolescente alla Lincoln-Sudbury Regional High School, per poi trasferirsi a New York, dove frequenta la Lee Strasberg Theatre andInstitute, col sogno di sfondare, riuscendoci. Arrivaa nel firmamento di Hollywood, protagonista dei più ...