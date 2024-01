Chip | cosa non cambia per Tsmc dopo le elezioni a Taiwan

Leggi su formiche

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ledi ieri hanno sancito la vittoria di Lai Ching-te, che sarà il nuovo presidente e confermato per il terzo anno consecutivo il PDP alla guida del paese. Tuttavia, seppur la vittoria di Lai sia stata netta non ha assicurato il controllo del parlamento con il suo partito che quindi non godrà della maggioranza. Tra i principali temi al centro del dibattito elettorale e politico vi è stato, in avvicinamento al voto, anche il ruolo del gioielloese e principale attore nell’industria globale dei semiconduttori:Semiconductor Manufacturing Company (). L’azienda fondata da Morris Chang è certamente nel vortice delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, tanto nella competizione suiquanto per il suo ruolo come garante indiretto di un equilibrio strategico nello Stretto, ...