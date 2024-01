Chiara Ferragni rompe il silenzio | «Fiducia nella magistratura | chiariremo tutto» La stoccata contro i media

Un dettaglio non è sfuggito agli attenti fan di Chiara Ferragni , tornata sui social in queste ore con un nuovo post L'articolo Chiara Ferragni ... (novella2000)

In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione, "anche in qualita' di amministratore delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl", ribadisce che "rispondera' esclusivamente alle autorita' competenti a cui conferma la propria fiducia ...è tornata a sorridere su Instagram. Soggetto del post una bella domenica sulla neve con figli, mamma e sorella. Fedez è rimasto lontano dagli obiettivi o forse addirittura a Milano. ...Chiara Ferragni è "a disposizione" delle autorità competenti per "chiarire quanto accaduto" e "risponderà esclusivamente a loro". Con una nota, l'imprenditrice influencer ha ribadito la sua "fiducia" ...L’imprenditrice digitale, Ad delle aziende Tbs Crew e Fenice Srl, fa sapere che non risponderà alle “sollecitazioni di vari organi di informazione”. E fuori dallo studio dei legali dice: “Ho fiducia n ...