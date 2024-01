Chiara Ferragni riuscirà ad uscire dallo scandalo che la ha travolta?

Ci chiediamo come mai il Presidente del Consiglio, che ha trovato il tempo per parlare del pandoro di, non abbia trovato il tempo per denunciare quanto accaduto ad Acca Larentia. Ecco,...Dopo le operazioni poco chiare legate alla beneficenza col pandoro Balocco, ogni attività legata a fini filantropici diè sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. Le uova di Pasqua saranno il prossimo oggetto delle indagini, dopo aver approfondito e capito in che modo è stata davvero ...Lo scandalo del pandoro Balocco e alcuni atteggiamenti non concordati avrebbero portato frizioni tra Chiara Ferragni e Fedez.La crisi commerciale per il brand di Chiara Ferragni è grande, ma quella familiare potrebbe diventarlo ancora di più. L'aria in casa Ferragnez pare infatti molto burrascosa. Dopo ...