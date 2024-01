Chiara Ferragni | ora parla Balocco | ecco perché il pandoro costava di più

Sono gli "elementi peculiari", all'interno della confezione di pandoro griffato da, a spiegare il costo del prodotto messo sul mercato da Balocco. A differenza di quelli "normali", venduti a 3,68 euro, quelli rosa dell'influencer costavano 9,37 euro. L'accordo sulla ...Balocco, tramite i propri legali, ha scritto al Codacons per spiegare le proprie ragioni nel caso del pandoro 'Pink Christmas' firmato dasu cui l'associazione di consumatori ha presentato denunce in 104 procure e avviato una azione inibitoria perché gli acquirenti abbiano 'il giusto risarcimento'. Una lettera che 'ha ...Il pandoro-gate ha terremotato e non poco gli affari di Chiara Ferragni. Ma non solo, perché da settimane l'influencer preferirebbe il silenzio, social compreso. Non a caso… Leggi ...Fondazione Soleterre precisa in una nota di non aver firmato alcun «accordo commerciale» con Chiara Ferragni, ma di aver solo ricevuto una «erogazione liberale di 4.215 euro a gennaio 2018». Una preci ...