Chiara Ferragni non partecipa alla Fashion Week e scappa da Milano | weekend con la famiglia ma Fedez c' è?

(Di domenica 14 gennaio 2024), l'influencer regina della moda, diserta la, l'evento più in dell'anno. Al secondo giorno della Settimana della Moda non è ancora stata...

Da oltre 30 anni testimonial per una importante Onlus, Renzo Arbore rende una stoccata a Chiara Ferragni sulle modalità in cui va fatta veramente la ... (ilgiornale)

Per Chiara Ferragni non sembra ancora arrivato il momento di tornare alla vita social a cui aveva abituato i suoi follower. Sui suoi canali, ... (open.online)

La valanga continua ad ingrossarsi:appare sempre più isolata, in crisi, travolta dall'inchiesta su pandoro e beneficenza. Giorno dopo giorno crolla la fiducia e la popolarità dell'influencer, contro la quale ora apre il ...Dopo le polemiche suscitate dalle operazioni legate al pandoro Balocco a scopo benefico, il mondo delle attività filantropiche diè nuovamente al centro dell'attenzione degli investigatori. Un post del 2017, in particolare, ha catturato l'interesse degli inquirenti:aveva annunciato su Depop che i ...Renzo Arbore: «Ferragni Sulla beneficenza ci vuole serietà. Ho vissuto con il sorriso e oggi pregare mi fa bene» ...Chiara Ferragni, l'influencer regina della moda, diserta la Fashion Week, l'evento più in dell'anno. Al secondo giorno della Settimana della Moda non è ancora stata ...