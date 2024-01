Chi era Giovanna Pedretti | morta nel Lambro dopo il caso della recensione alla sua pizzeria

(Di domenica 14 gennaio 2024), la ristoratrice lodigiana di 59 anni trovatanelle acque delnel primo pomeriggio di domenica 14 gennaio, era la titolare del Ristorante –Le Vignole, situato in Via XX Settembre a Sant’Angelo Lodigiano; La donna, che lascia il marito Nello, co-gestore del locale, e una figlia, nei giorni scorsi era finita al centro di un incredibilemediatico sorto a seguito di unanegativa ricevuta dal locale su Google e ripubblicata sulla pagina FB del ristorante. All’internovalutazione, accompagnata da una stella su cinque, il cliente, pur lodando la qualità del cibo, criticava l’esperienza generale, lamentando di essere stato “messo vicino a dei gay, e a un ragazzo in carrozzina” La ...

