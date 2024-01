Chi è Roberta Melesi | un talento frenato dagli infortuni e che ora potrebbe decollare

(Di domenica 14 gennaio 2024)ha conquistato un pregevole sesto posto nel secondo superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La lecchese si è espressa su ottimi livelli nella prima parte della pista austriaca e poi si è distinta in maniera rimarchevole soprattutto nella parte alta, riuscendo a fare velocità e a concludere a 39 centesimi dalla vincitrice (la svizzera Lara Gut-Behrami). La nostra portacolori si è fermata ad appena 13 centesimi dal terzo gradino del podio occupato dall’austriaca Mirjam Puchner ed è risultata la migliore italiana al traguardo (Sofia Goggia ottava, Federica Brignone dodicesima).ha ottenuto il miglior risultato della carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, entrando in top-10 per la prima volta. Prima di oggi il suo miglior riscontro ...

