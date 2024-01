Chi è Kumo di Amici 23? Età | vero nome e Instagram

E le sfidee Giovanni vincono e mantengono il banco. Nessun eliminato ad Amici questa settimana.La squadra di Emanuel Lo continua a trascinarsi da giorni una discussione che vede Lucia e Sofia arrabbiate controperché secondo loro non c'è stato abbastanza confronto per decidere afar ...Nel daytime di Amici 23 è andato in onda un confronto tra Kumo, Lucia e Sofia. Le ballerine hanno accusato il compagno di essere arrogante per non averle considerate durante il compito dello scorso ...Ancora tensione tra i ballerini dopo il compito di squadra che ha mandato in sfida l'allievo di Emanuel Lo, anche Sofia risentita ...