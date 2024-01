Chi è Joao Costa | l' ultimo bambino di Mourinho convocato per Milan - Roma

Complici le numerose assenze, prima tra tutte quella di Paulo Dybala , José Mourinho è corso ai ripari e ha deciso di convocareCosta . Lo Special One conosce bene il baby brasiliano , esterno ...si occuperà della fetta più consistente, tutta la manutenzione delle barriere di Lido, ... il portogheseNunes . Gli verrà chiesto un progetto di fattibilità per salvare una parte della ...Joao Costa è l’ultimo giovane talento della Primavera associato alla prima squadra da José Mourinho per Milan-Roma ...Joao Costa è il nuovo gioiello di casa Roma che Mourinho potrebbe far esordire in Serie A: la storia dell’attaccante della Primavera «Sarà convocato per la gara contro il Milan e magari gioca» ha dett ...