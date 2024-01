Chi è Alessandra Celentano? Età | marito e Instagram

Caso Pandoro- Ferragni . Nel mirino della Procura di Milano non c'è solo la nota influencer, Chiara Ferragni , ma anche Alessandra Balocco , presidente e ... (ilmessaggero)

Il Caso Pandoro Balocco - Ferragni non ha acceso i riflettori unicamente sull’influencer e imprenditrice digitale. Perché nel registro degli indagati ... (dilei)

Alessandra Balocco , la presidente dell’omonima azienda piemontese famosa in Italia per i prodotti dolciari, è coinvolta con Chiara Ferragni nello ... (donnapop)

