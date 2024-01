Cerignola-Sorrento oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. Il club pugliese, dopo un avvio di campionato da urlo, ha incontrato qualche difficoltà e adesso spera di rialzare la resta per risalire qualche posizione in classifica. La squadra campana, dal suo canto, ha reagito bene alle difficoltà di inizio stagione e ha intenzione di continuare su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

